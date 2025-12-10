Si è rivelato un grande successo The Best Fighter IKTA 2025, l’evento dedicato agli sport da combattimento che ha animato la sala Jungle Palace del bowling Time Out. Un appuntamento di alto livello, coordinato dalla Libertas e organizzato dall’Ikta Gym attraverso il maestro Massimo Brizi, capace di richiamare circa ottanta atleti provenienti da tutta Italia, compreso il Nord.

Sul ring si sono affrontati combattenti impegnati nelle discipline di kick boxing, free boxing e MMA, dando vita a incontri intensi, tecnicamente validi e fisicamente molto combattuti. Il livello complessivo è stato elevato, con ottime prove anche da parte degli esordienti.

Numerosi i successi firmati dalle sezioni dell’Ikta Gym: vittorie per Vittoria Pasquini, Cristian Guiducci, Linda Zagami, Dalia Ibdah, Emanuele Valentini e Andrea Rinaldi. Buoni pareggi per Diego Millini, Alex Barletta, Miriam Guida ed Emanuele Gargiullo.

Momento clou della giornata l’assegnazione della cintura di Best Fighter: a conquistarla, nella kick boxing light, è stato Davide Rossi, riconosciuto come miglior atleta del torneo.

A fine evento, il maestro Brizi ha espresso la propria soddisfazione, ringraziando di cuore Marcello Giannini, la Libertas e tutto lo staff IKTA per l’impegno e la passione. Ora l’appuntamento è fissato per marzo, quando Santa Marinella ospiterà il Golden Warrior IKTA.

