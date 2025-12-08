CIVITAVECCHIA – Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo Msc, farà tappa a Civitavecchia giovedì 17 dicembre con un job day dedicato alle assunzioni 2025, in collaborazione con Regione Lazio, Centri per l’impiego e Sviluppo lavoro Italia. L’appuntamento è fissato dalle 9.30 alle 16.00 nell’auditorium dell’istituto Stendhal – Calamatta, in via della Polveriera 28.

Durante la giornata i candidati potranno incontrare i recruiter della compagnia, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera a bordo e candidarsi direttamente alle posizioni aperte. GNV è alla ricerca di personale per i ruoli di bordo nelle sezioni Hotel-Retail (cuochi, pizzaioli, camerieri, addetti cambusa, shop attendant anche con conoscenza dell’arabo, magazzinieri e altre figure) e Deck & Engine, dove servono marittimi e tecnici specializzati. Per partecipare è necessario registrarsi compilando l’apposito modulo online entro le 17 di martedì 9 dicembre.

Per partecipare è necessario compilare i moduli disponibili al seguente link entro le ore 17:00 di martedì 9 dicembre:

* Civitavecchia:Link (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ZErmZHP8PEuSeK97aNZlRKZnX_jFaPxCtu3ST2HD_gtUOUI4VUcxRkw0SDlZNTEwMUUyTEM5NTJRNS4u&origin=QRCode&qrcodeorigin=presentation&route=shorturl)

