Punti che iniziano a pesare sempre di più nei campionati dilettantistici di calcio che stanno entrando nella fase che porterà verso il finale di stagione.

QUI GIRONE A. Terza di ritorno dove nel girone A spicca la super sfida tra la Maremmana e il Quartiere Campo Oro in programma domani alle 11 a Montalto di Castro. I padroni di casa della Maremmana puntano al sulla capolista dalla quale sono distanziati di due punti. Maremmana sinora incredibile tra le mura amiche dove a parte il pareggio nel match di esordio contro il Vetralla ha sempre vinto facendo registrare un 8 su 8 vincente. Campionato equilibratissimo dove restano ancora almeno in sei in corsa per il titolo. Cercheranno di approfittare dello scontro diretto le inseguitrici con il Castel Sant’Elia che alle 11 ospiterà il Farnese, il Tuscania nel pomeriggio alle 15 ospiterà l’Aurora Viterbo,e il Montefiascone alle 11 andrà a giocare sul campo del Ronciglione e il Vetralla 1928 nel pomeriggio alle 15 giocherà ad Allumiere. Completano il quadro di questa 18esima giornata le sfide delle 11 tra Dopolavoro Fc e il fanalino di coda Nuova Castrense e Bagnaia-DM84 Cerveteri. Curiosità per l’esordio sulla panchina dell’Aurora Viterbo del nuovo tecnico Giovanni De Leo che in settimana è subentrato al dimissionario Alessio Spolverini che non è riuscito a invertire il trend negativo dell’ Aurora penultima in classifica con 12 punti e con un bilancio di 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte.

QUESTA LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DOPO 17 TURNI. Quartiere Campo Oro 36; Maremmana 34; Castel S. Elia 33; Fulgur Tuscania 32; 1928 Vetralla 31; Montefiascone 31; Dopolavoro Fc 27; Calcio Sutri 25; Allumiere 20; Pol. Farnese 20; Ronciglione United 19; Dm 84 Cerveteri 19; Bagnaia 17; Tarkna Tarquinia 16; Aurora Viterbo 12 e Nuova Castrense 1. Hanno una partita in meno Montefiascone e Vetralla che recupereranno il loro scontro diretto il 25 febbraio e Allumiere-Nuova Castrense che dovranno giocare la prosecuzione della loro sfida che lo scorso 25 gennaio è stata sospesa all’inizio del secondo tempo sullo 0-0.

QUI GIRONE C. Nel girone C al comando il Cesano con un punto sul Canale Monterano e due lunghezze nei confronti dell’Anguillara con quest’ultima e il Cesano che devono recuperare la gara dell’andata ed hanno una partita in meno. Domani alle 11 partitissima fra Anguillara e Canale Monterano, il Cesano ospita la Fortitudo Nepi e sempre alle 11 si gioca il derby tra le altre due provinciali che sono Real Fabrica e Jfc Civita Castellana.

