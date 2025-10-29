Dopo le prime due giornate di gioco, la competizione del girone unico della Terza Categoria provinciale presenta una situazione entusiasmante, con due squadre in vetta alla classifica: lo Sporting Bagnoregio e il Barco Murialdina, entrambe a quota 6 punti. Lo Sporting Bagnoregio ha dimostrato una notevole solidità, avendo ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro l’Amatori Calcio Bassano Romano. Le reti sono state realizzate da Modanesi, Ponziani e Di Benedetto, evidenziando l'efficacia del reparto offensivo e la compattezza della squadra in fase difensiva. Dall'altro lato, il Barco Murialdina ha regalato uno spettacolo di grande intensità con un punteggio di 6-4 contro il Vetriolo. Un particolare rilievo va dato alla prestazione di Munirou Bah, autore di cinque reti, affiancato dal gol di Jarju, che hanno permesso a questa formazione composta principalmente da braccianti agricoli di riscattare una prestazione brillante. Per il Vetriolo, le marcature sono arrivate da Rossi, Falcinelli, Pecorella e Vannuccini, che, sebbene non siano riusciti a portare a casa punti, hanno mostrato un buon spirito combattivo. A quota 4 punti, troviamo il Cellere, che ha trionfato per 7-0 contro il Corchiano. Le marcature di Morosini (due reti), Benella, Franci, Villanova (due reti) e Sidibe riflettono un attacco prolifico e una difesa solida. Anche il Bolsena Calcio e il Tuscia United si trovano a questo livello, dopo aver pareggiato 2-2 in un match disputato a Bolsena. I punti salienti di questo incontro includono i gol di Peparello e Marianello per i padroni di casa, mentre Valeri e Alessi per gli ospiti hanno contribuito a un entusiasmante pareggio. Le squadre Sport Education Gallese e Oratorio Grandori Calcio hanno raggiunto anche loro i 4 punti, rispettivamente grazie a una vittoria per 2-0 contro la Vejanese e a un successo risicato per 1-0 contro il Bassano in Teverina, con Brizzi che ha deciso la contesa. Una nota importante è rappresentata dalla prima vittoria del Football Club Nepi, che, dopo un avvio difficile, ha rimontato il Giglio Vecchio Zepponami vincendo 2-1. I nepesini, dopo essere andati sotto con Chiaravalle, hanno risposto con le reti di Monemi e Orazi. Da segnalare anche che l’Ischia di Castro ha osservato un turno di riposo, ma aveva già iniziato la stagione con un pareggio 1-1 contro la Vejanese. Attualmente, il Vetriolo, il Giglio Vecchio, il Bassano Calcio e il Corchiano si trovano ancora fermi a 0 punti, e dovranno rimettersi in carreggiata nelle prossime giornate per risollevare le proprie ambizioni di classifica. In sintesi, il girone unico di Terza Categoria si preannuncia avvincente e ricco di colpi di scena, con diverse formazioni pronte a contendere ai leader il primato della classifica. Gli allenatori e le squadre dovranno continuare a lavorare duramente per mantenere alte le prestazioni e affrontare al meglio le sfide future. Questo il programma della terza di andata. Sabato 1° novembre alle 14,30 Bassano Calcio-Vejanese, Corchiano-Sporting Bagnoregio, Giglio Vecchio-Bolsena, Sport Education Gallese-Ischia di Castro, Tuscia United-Oratorio Grandori, Vetriolo-Cellere. Domenica alle 11 Amatori Calcio Bassano-Football Nepi. Riposa il Barco Murialdina