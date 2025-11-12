Nel corso della quarta giornata del campionato di Terza Categoria, si è assistito a un'esitazione nel derby di Bagnoregio, dove lo Sporting Bagnoregio, reduce da tre vittorie consecutive e attualmente in testa alla classifica con 10 punti, ha subito uno stop inatteso. Infatti, i padroni di casa non sono riusciti ad andare oltre il pareggio senza reti (0-0) contro un determinato Vetriolo, che, nonostante occupi l'ultimo posto in graduatoria con un solo punto e una gara in meno, ha regalato una grande soddisfazione ai propri tifosi. Questo risultato ha favorito il Cellere, anch'esso a quota 10 punti, che ha battuto il Barco Murialdina (6 punti, una gara in meno) grazie a una doppietta di Ziali, facendo così perdere l’imbattibilità stagionale agli avversari rionali. Al secondo posto nella classifica si colloca il Bolsena (8 punti), che ha ottenuto una convincente vittoria casalinga con un netto 4-0 contro l'Amatori Calcio Bassano Romano (4 punti). In questa partita, spiccano le prestazioni di Marianello, autore di una tripletta, e la rete aggiuntiva di Boschi. A seguire, con 7 punti, troviamo il Tuscia United, che ha ottenuto un'importante vittoria per 1-0 nel derby contro la Vejanese (1 punto), grazie all'acuto di Polidori. Lo Sport Education Gallese, anch'esso a 7 punti pur avendo osservato un turno di riposo, si mantiene in corsa, così come l’Oratorio Grandori Calcio, sempre a 7 punti, ma sconfitto a sorpresa in casa per 3-2 da un ottimo Giglio Vecchio (4 punti), alla ricerca del suo primo successo stagionale. Le reti per il Giglio Vecchio sono state siglate da Brachini, Ricci e Luca, mentre i padroni di casa hanno trovato la via del gol con Medori e Panunzi. Il turno si conclude con la netta vittoria del Football Club Nepi (6 punti), che ha superato in casa il Corchiano (0 punti), attualmente fanalino di coda, con un punteggio di 4-1. Per i nepesini, le reti sono state realizzate da Monemi (2), Orazi e Luncasu, mentre il Corchiano ha potuto festeggiare il gol della bandiera di Perazzoni. Infine, il Bassano Calcio ha colto un importante successo esterno per 3-0 contro l'Ischia di Castro (1 punto, una gara in meno), con le realizzazioni di Salvagni e Viani (2).

In chiusura, continuano a cercare il primo successo le squadre di Vetriolo, Ischia di Castro, Vejanese e Corchiano. Quest'ultima, in particolare, rimane l'unica compagine ancora alla ricerca del primo punto dopo aver perso tutti e quattro i confronti disputati finora. Questo il programma della quinta giornata: sabato 15 novembre alle 14,30 Bassano Calcio-Sport Education Gallese, Corchiano-Bolsena Calcio, Giglio Zecchio-Vejanese, Tuscia United-Ischia di Castro, Vetriolo-Fc Nepi. Domenica alle 11 Amatori Calcio Bassano Romano-Grandori Calcio e alle 14,30 Barco Murialdina-Sporting Bagnoregio. Riposa il Cellere