È giunto il momento dei verdetti per il secondo turno della Coppa Lazio di serie C2. Questo martedì saranno impegnate due delle quattro squadre del territorio.

Sfida casalinga per il Quartiere Campo dell’Oro, che alle 21 riceverà al Tamagnini il Cmc, che si è aggiudicato la gara d’andata per 3-1 a Roma. Missione possibile per il quintetto di Umberto Di Maio, che sta vivendo un buon momento, tra vittorie e pareggi che hanno comunque dato segnali positivi, come quello con la Canottieri Lazio. Un 2-0 basterebbe al Qco per andare avanti nel torneo. Saranno assenti, per vari motivi, Gabriele Sarracco, Lipparelli e Cleri.

«Saremo gli stessi di sabato scorso praticamente – afferma mister Umberto Di Maio – ma dovremo valutare le condizioni di Trappolini e Pernelli, saranno convocati ma non so se giocheranno. Proveremo a passare il turno, vogliamo andare avanti, sappiamo che abbiamo le capacità per sovvertire l’esito. Giocheremo al massimo, sfruttando anche il fattore Tamagnini».

Decisamente più complicato lo scenario per l’Evergreen, di scena sempre alle 21, ma a Gaeta, in una trasferta molto complicata anche per questioni organizzative, visto che il viaggio richiede sei ore tra andata e ritorno. Il 2-1 dell’andata con cui i pontini hanno prevalso non lascia tante speranze alla formazione di Fabrizio Fattori, anche perché ci sarà da fare la conta dei disponibili per questo difficile match contro un avversario che annovera anche giocatori stranieri.

