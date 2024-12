Calato il sipario sul campionato di Serie D girone G. Ha concluso con una sconfitta interna la Flaminia Civita Castellana che era già certa del suo sesto posto con il record di punti conquistati nella sua storia in Serie D (50). I numeri finali sono i seguenti: 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, in trasferta 4 successi, 8 pari e cinque ko. Ben 42 gol fatti e 36 subiti, girone di ritorno da podio che ha fatto da contrasto alle prime 17 giornate all’insegna delle difficoltà con la parziale scusante di tutta una serie di pesanti infortuni. Ora si guarda avanti con mister Nofri che avrebbe fatto comprendere di essere felice per una eventuale riconferma. Nei prossimi giorni il club del presidente Bravini tornerà a riunirsi e traccerà quelle che saranno le linee guida per la prossima stagione sia a livello di staff tecnico che di organico del team. Questi tutti i verdetti arrivati dal girone G con la vittoria della Cavese che non ha fatto sconti a nessuno ed ha vinto anche nell’ultima giornata in casa contro il San Marzano per 2-1. Ai playoff le sfide tra Nocerina (seconda) e Cassino (quinto) e Roma Fc (terza) contro l’Ischia (quarta). Retrocessioni dirette per Boreale e Budoni. Le altre due retrocessioni usciranno fuori dai playout tra Sassari Latte Dolce-Nuova Florida Ardea e Anzio contro Gladiator.

