Un derby ce lo meritavamo proprio, anche perché non capitava da diverso tempo. Questo sabato alle 16.30 due squadre del comprensorio giocheranno contro: a Cerveteri la rete separerà la Rim e la Comal Civitavecchia Volley, per una gara che riveste molto interesse da ambedue le parti. Ad essere sinceri, però, il pronostico, non ce ne vorranno da ambedue le contendenti, ma pende molto favorevolmente per la Comal, per status e per dati che emergono dalla classifica.

Ma le verdazzurre dovranno provare a fare l’impresa, corredata dal fatto che la formazione di Rodrigo Miliante ha sempre offerto buone prove di fronte al pubblico di casa. Le due sconfitte esterne delle ultime settimane non hanno schiacciato un gruppo che sa cosa fare per poter condurre in porto la salvezza, anche se qualche punto raggranellato qua e là fuori casa può dare una mano sensibile per mantenere la massima categoria regionale.

Problemi che non sono assolutamente di casa al Marconi di Civitavecchia, perché la Comal Civitavecchia Volley è prima in classifica anche quest’anno ed ha ottenuto otto vittorie su otto, nonostante i problemi di formazione che si stanno continuando a riproporre, su tutti quello di capitan Guidozzi, che ha deciso, di concerto con lo staff, di praticare un rientro graduale, senza forzare troppo. Anche contro Sales si è vista una squadra, quella guidata da Alessio Pignatelli, in grado di imprimere il suo ritmo di gioco con la chiara volontà di spazzare le avversarie, alle quali viene lasciato qualche piccolo spiraglio solo nelle parti iniziali dei match.

Ancora presto per valutare se la Civitavecchia Volley ha tutto per poter centrare la tanto ambita promozione in serie B2, ma la sensazione è che le coccinelle saranno in lotta fino all’ultimo. Per quanto riguarda la formazione, ci sarà da valutare le condizioni dell’acciaccata Patrizi. Faedda ha la febbre, ma dovrebbe recuperare. Da valutare la situazione di altre giocatrici, che saranno valutate in queste ore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA