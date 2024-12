Un gol in pieno recupero di Perelli manda in orbita il Tarquinia e fa esplodere il Bonelli.

Partiamo dalla fine: terzo minuto di recupero, calcio d’angolo di Trebisondi, la palla sfila nell’arietta piccola e Perelli è il più lesto di tutti ad insaccare facendo esplodere di gioia gli spalti rossoblu. Partita non bella ma molto tattica: il Tolfa con i risultati della mattina obbligato a vincere, il Tarquinia idem con l’occasione di riaprire i giochi salvezza. Ne scaturisce un match giocato molto a centrocampo.

Primo tempo con Iannilli che ha la prima occasione da gol ma il suo tiro è ribattuto. Ci prova Superchi ma è attento Ciaccia. Al 25’ è Moretti ad avere una grande occasione su calcio d’angolo: la sua incornata lambisce il palo. Ultimo quarto d’ora con il Tolfa che prova ad essere pericoloso ma la difesa del Tarquinia regge botta.

Nella ripresa si riparte con gli stessi undici. Tolfa a fare la partita e Tarquinia ad agire in contropiede. In una di queste situazioni Iannilli va giù in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Duro scontro Raffaelli-Roccisano il gioco resta fermo diversi minuti. Si entra nel recupero e Perelli firma la rete della vittoria.

QUI TARQUINIA

«Tre punti importantissimi, figli di una prestazione molto attenta - commenta mister Ercolani -. Siamo stati bravi a limitare tutti i punti di forza del Tolfa e lo abbiamo fatto con una prestazione corale di spessore. Il gol di Perelli regala a tutto l’ambiente una gioia immensa. La corsa salvezza è ancora lunga ed impervia ma ora abbiamo la consapevolezza che possiamo giocarcela e dire la nostra fino alla fine. Faccio i complimenti al Tolfa perché è una squadra organizzatissima e merita di stare in alta classifica. Ora testa al Parioli mantenendo la barra dritta verso l’obiettivo».

QUI TOLFA

Nella domenica in cui la capolista l'Urbetevere ha pareggiato e la Sorianese, seconda forza del girone, era ferma il Tolfa ha avuto una battuta d'arresto che non ci voleva ed ha mancato l'aggancio alla vetta.

«Abbiamo giocato la più brutta partita della stagione - ha spiegato a fine match il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - abbiamo sbagliato l'approccio e non abbiamo giocato bene. È stata una partita giocata per lo più a centrocampo con il Tarquinia che ha fatto la sua partita chiuso in difesa come è giusto che sia e con noi che non siamo stati incisivi e non ci sono state occasioni da gol fino al 93' quando il Tarquinia ha segnato. C'è rammarico perché i tre punti ci avrebbero portati più vicini alla vetta. C'è da rivedere qualcosa e in settimana lavoreremo bene. Non è successo nulla di irreparabile e si riparte da domenica prossima allo Scoponi contro la Duepugreco».

Il direttore sportivo del Tolfa, Marcello Smacchia ha spiegato: «Ieri quello in campo non era il vero Tolfa. Non siamo stati all'altezza. Abbiamo pagato le troppe assenze. La partita è stata noiosa, senza ritmo, giocata male da entrambe le squadre, mai pericolosi e il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, ma il calcio è così».

Il presidente onorario del Tolfa, Giuseppe Marrocchi spiega incece: «Abbiamo perso una occasione unica, ma vista la classifica, lo scontro diretto di domenica prossima fra Urbetevere e Palocco, e l'aver già incontrato tutte le squadre in lotta per il passaggio di categoria, tutto é ancora in ballo, ma urge recuperare qualche pedina importante».

