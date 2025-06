Grandiosa notizia per le due ruote del comprensorio. Il tecnico Aldo Delle Cese ha convocato il corridore civitavecchiese Andrea Tarallo per rappresentare il Lazio ai prossimi campionati Italiani Juniores su strada, che si svolgeranno a Trieste il prossimo 22 giugno. Il campione regionale laziale in carica è pronto a portare in alto la propria regione. «La mia squadra mi ha portato in ottime condizioni a questo campionato italiano – afferma Tarallo - dopo aver fatto 15 giorni in altura al Sestriere e una gara di altissimo livello in Francia, ho trovato un bel colpo di pedale domenica scorsa alla gara internazionale a Pieve di Soligo, dove ho centrato un 17esimo posto in una gara durissima. Sono pronto a non deludere. Darò il meglio di me stesso per ripagare la scelta del tecnico Aldo Delle Cese, ma soprattutto tutto il sostegno che mi è stato dato dalla mia società tramite Matteo Berti, Fabio Camerin e il mio presidente Fabrizio Vangi».

