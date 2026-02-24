Un progetto ambizioso, uno sguardo al futuro e una stagione tutta da scrivere. È stato annunciato il nuovo percorso di collaborazione tra la formazione juniores Team Vangi Tommasini Il Pirata e il team WorldTour UAE Team Emirates, un’iniziativa che punta a valorizzare i giovani talenti attraverso un lavoro strutturato di scouting, crescita tecnica ed esperienze internazionali.

Un progetto che parla di ambizione e sviluppo, e che vedrà protagonista anche il civitavecchiese Andrea Tarallo, classe 2008, al secondo anno nella categoria juniores. Dopo una stagione 2025 chiusa con il titolo regionale, la vittoria alla Coppa Città di Bozzolo e un prestigioso quinto posto di tappa al Giro della Lunigiana, il giovane atleta si prepara a un salto di qualità.

Determinato, concentrato e consapevole delle proprie potenzialità, Andrea non nasconde le ambizioni: «Sono molto motivato e consapevole del lavoro che ho fatto. I dieci giorni di ritiro sono stati intensi: abbiamo lavorato forte e curato ogni dettaglio per arrivare pronti all’inizio di stagione del 1° marzo.

Quest’anno non voglio solo crescere: voglio essere protagonista. Il livello sarà alto, ma mi sento pronto a competere con i migliori. Grazie ai miei direttori sportivi e al mio preparatore ho fatto un salto di qualità, sia mentalmente sia fisicamente, e ora voglio dimostrarlo su strada.

Far parte di un progetto così importante è una responsabilità e uno stimolo enorme. Occasioni come questa non capitano tutti i giorni. Io voglio farmi trovare davanti quando conta. Il mio obiettivo è chiaro: lasciare il segno.

In più, quest’anno affronterò anche un altro grande traguardo: la maturità. Ringrazio la mia scuola, l’Iis Calamatta, e tutti i professori che mi aiutano a conciliare sport e studio. È una sfida importante, ma sono pronto a gestirla con la stessa determinazione che metto in bici». La stagione è alle porte. Le ambizioni anche.

