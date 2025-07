Fine settimana di divertimento al circolo sportivo Alfio Flores, dove si è svolto il memorial Enzo Feoli, dedicato ad un personaggio della pallanuoto e del salvamento civitavecchiese che non va dimenticato, anche perché è stato per decenni dirigente della storica Snc. Alla piscina di largo Galli si sono radunati tanti pallanuotisti del settore Master, che si sono divisi in tre squadre per poter portare a casa il primo posto. Molti di loro sono arrivati anche da fuori città ed in particolare da Roma. Alla fine a prevalere sono stati i Cetacei, che hanno avuto la maglia sui Ciccioni e sugli Alligatori, che hanno chiuso, rispettivamente, al secondo e al terzo posto della classifica. È stato un torneo ludico, sportivo e faticoso, tutto nel segno della goliardia, che nell’ambiente pallanuotistico Master non manca veramente mai. Il memorial Enzo Feoli è uno dei numerosi eventi che sta caratterizzando l’estate al circolo Flores, che è pronto ad accogliere anche il torneo largo Caprera, previsto per la fine del mese e dove la cornice sarà riguardante soprattutto i settori senior e giovani della pallanuoto locale.

