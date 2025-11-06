Lo scorso weekend si è disputato il campionato zonale Techno293 e IqFoil. La grande partecipazione dei numerosi circoli Fiv della quarta zona ha reso possibile la presenza di oltre 60 giovani atleti nella cornice della Lega Navale. Sabato, il primo giorno di regata, temperature miti, tanto sole e poco vento hanno consentito ai più piccoli atleti Techno 293 di affrontare la loro prima volta con estrema tranquillità. Un po’ di fatica per i più grandi della stessa disciplina mentre un nulla di fatto per i ragazzi del Foil. Tutto diverso il secondo giorno di prove.

La domenica i 12 nodi di scirocco hanno consentito a tutti gli atleti di regatare effettuando diverse prove. Bene i ragazzi della Lni di Civitavecchia, che sulle tavole Techno 293 hanno conquistato ottimi piazzamenti: in Ch3 medaglia d’oro per Ludovica Graziano; in Ch4 femminile medaglia d’oro per Siria Mecucci, mentre per i maschi argento per Emanuele Biscotti e bronzo per Matteo Nappi; per gli U15 argento per Carlo Alberto Graziano, per la Categoria IqFoil U17 argento per Filippo Iengo e medaglia d’oro per Davide Mecucci.

