Il Santa Severa riparte da tante riconferme. Questo quanto annunciato nei giorni scorsi dalla società neroverde. Ben sette giocatori hanno deciso di continuare ad abbracciare il progetto societario, nonostante le ultime stagioni non abbiano dato certamente gli esiti sperati alla partenza del campionato.

Faranno ancora parte del Santa Severa: il portiere Lorenzo Appetecchi, che si era unito al gruppo nella seconda parte della scorsa annata, uno dei baluardi degli ultimi tempi, ovvero Roberto Cattaneo, l’esterno mancino Manuel Felicini, uno dei nuovi senatori dello spogliatoio come Kenji Fantozzi, l’elemento laterale Tommaso Lavalle, l’esperto, soprattutto nelle dinamiche tattiche di gioco, Alessandro Bonifazi. Quindi tante pedine dal sicuro apporto per il tecnico David Dell’Università, in attesa di capire quali saranno i rinforzi che daranno ulteriore smalto al gruppo santamarinellese.

Di sicuro dalle parti del club neroverde c’è tutta la voglia di concentrare il prossimo futuro come la stagione del riscatto, anche perché il Santa Severa potrà tornare a giocare davanti al pubblico amico del Pala De Angelis, dopo l’esilio forzato dell’ultimo anno e mezzo al campo del parco Martiri delle Foibe a Civitavecchia.

