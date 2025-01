Prosegue il momento magico della Taekwondo Civitavecchia, questo fine settimana la squadra locale ha partecipato al Trofeo Volumnia, gara interregionale di combattimento che si e' svolta nella splendida cornice del Palabarton di Perugia, ottima la prestazione degli atleti i quali sono saliti tutti sul podio conquistando 11 medaglie. Tre straordinari Ori per chi sale al gradino più alto del podio: Samuele Montaruli, Davide Del Monaco e Federico Alisi, per il quale è stata la prima esperienza in una competizione inaugurata con una splendida medaglia. Cinque Argenti con Ludovica Thanprayot, Michael Capodieci, Sabrina Grossano, Anna Lisi ed Helena Capodieci. Tre Bronzi infine con Eleonora Bruno, Valerio Cecoli Santi e Davide Mocci. Terminati i festeggiamenti riparte subito la preparazione in palestra in vista dell'evento internazionale Insubria Cup che si svolgera' a Febbraio all'E-Work Arena di Busto Arsizo a cui la squadra sara' presente con 5 Atleti.

