Fine settimana d'oro per la Taekwondo Civitavecchia al Torneo III Dicheria Taekwondo Open che si è svolto lo scorso fine settimana al palazzetto dello sport di Giugliano, in provincia di Napoli.

Un weekend da incorniciare per la squadra locale di Taekwondo che ha brillato con forza al prestigioso torneo nel quale si e vista la partecipazione di oltre 1200 atleti provenienti da 77 società di tutta Italia, la società civitavecchiese ha portato a casa un bottino straordinario, confermando il grande lavoro svolto dagli atleti e dallo staff tecnico.

14 gli atleti presenti in gara che hanno conquistato un totale di 10 medaglie, nello specifico 6 ori, 2 argenti e 2 bronzi, in una kermesse di altissimo livello che ha visto la partecipazione di numerosi talenti da tutta Italia.

Le medaglie d'oro sono andate a: Samuele Montaruli, Federico Alisi, Ludovica Thanprayot, Eleonora Bruno, Filippo Palma, Elia Costa

Medaglie d'argento a Sabrina Grossano e Helena Capodieci. Medaglia di bronzo ad Anna Lisi e Domenico Molitierno.

Bravi anche gli atleti che anche se non hanno raggiunto il podio hanno comunque dato il meglio di loro: Michael Capodieci, Diego Esposito, Manuel Bussettini, Davide Mocci.

«Questi risultati rappresentano un momento di grande soddisfazione – dichiarano dalla Taekwondo Civitavecchia – per la società presieduta da Jessica Giannone (ex atleta della nazionale italiana) e per i tecnici Giovanni Puddu e Maurizio Capodieci, che seguono con passione e dedizione i giovani atleti.

La trasferta napoletana ha dimostrato ancora una volta il valore tecnico e la preparazione del gruppo Civitavecchiese, capace di distinguersi in una competizione impegnativa e qualificata. Complimenti a tutti gli atleti per l'impegno, la determinazione e lo spirito di squadra dimostrato sul tatami. La Taekwondo Civitavecchia continua a crescere e a regalare emozioni: questo fine settimana d'oro è solo l'ultimo capitolo di una storia fatta di sacrifici e successi».

