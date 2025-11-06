Prosegue il momento d'oro per la Taekwondo Civitavecchia, che dopo il brillante avvio del nuovo anno agonistico ad Arezzo con 10 medaglie vinte, ha conquistato un altro importante risultato questo fine settimana. Ad Anzio, in occasione del Campionato interregionale Lazio Combat, la società civitavecchiese ha preso parte alla competizione con due giovani atleti nelle categorie Cadetti e Junior, ottenendo due medaglie di grande valore. Il talentuoso Federico Alise ha dominato la sua categoria, conquistando la medaglia d'oro dopo una serie d'incontri combattuti con determinazione e tecnica impeccabile.

Ottima prova anche per Filippo Palma, che ha raggiunto la medaglia d'argento, confermando l'alto livello di preparazione e competitività degli atleti civitavecchiesi. Soddisfazione da parte dello staff tecnico e della dirigenza della societaà che si vede ripagato il costante impegno profuso nel lavoro quotidiano svolto in palestra. Un risultato che conferma la Taekwondo Civitavecchia come una delle realtà sportive più attive e promettenti del territorio. La squadra è ora attesa dai prossimi impegni agonistici con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di poter continuare a crescere e a rappresentare con orgoglio la città di Civitavecchia.

