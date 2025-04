Il basket, se nel territorio di Fiumicino eccelle, è grazie soprattutto al lavoro eccezionale della Supernova. La società da qualche anno a questa parte è cresciuta in maniera esponenziale. E a dimostrazione di ciò c'è quanto di buono hanno fatto nell'attuale stagione sia la compagine che milita in Serie C che l'altra formazione targata DR2 militante in Promozione. Un lavoro maniacale quello del club cestistico, a livello pratico e teorico, testimoniato anche dalle seguenti dichiarazioni rilasciate dal presidente Gianpaolo Porfidia in una breve intervista: «La Supernova Fiumicino rappresenta famiglia, passione, crescita ed opportunità per i tanti ragazzi del territorio di poter crescere in modo sano non solo sotto il profilo tecnico-sportivo ma anche umano. Formare i nostri uomini del domani passa anche tramite una corretta formazione che avviene anche attraverso lo sport. L'idea di far nascere la Supernova, nel 2017, è nata dalla passione o meglio è ripartita. Già in precedenza e prima ancora per tanti anni nel mio paese di origine Recale, in provincia di Caserta, avevamo fatto nascere con la mia famiglia una società sportiva. Il lavoro, poi, mi ha portato a trasferirmi a Roma, e messe le basi a Fiumicino ho deciso di ripartire con grande voglia ed entusiasmo. La crescita, in questi quasi 8 anni, è stata sicuramente inattesa perché per me tutto è nato in un territorio che non conoscevo, quindi senza punti di riferimento ma consapevole di quale doveva essere il punto di arrivo: creare un polo sportivo e formativo a 360 gradi, infatti non ci occupiamo solo di sport ma anche di formazione. Lo sport senza sociale è lucro. Lo sport con il sociale è un supporto fondamentale per tutta la comunità, soprattutto per chi vive in situazioni sfavorevoli, e noi come società abbiamo e continuiamo a donare tanto anche in termini economici. Ricordo le raccolte fondi per il Bambin Gesù, la raccolta di generi alimentarie vestiario per Amatrice e tanto altro ancora. I ricordi più belli sino ad oggi sono tanti, perché ogni anno sportivo ti regala emozioni, ma lo scorso anno abbiamo scritto un pezzo di storia importante per la Supernova e per l'intera città partecipando per la prima volta e da protagonisti al campionato di B Interregionale. Lo sport con la nuova riforma finalmente è diventato un lavoro a tutti gli effetti e il sogno è vedere un domani i nostri ragazzi realizzarsi nel mondo della pallacanestro come giocatori, allenatori, arbitri o direttori sportivi vorrebbe dire aver trasmesso la giusta passione e aver aiutato a formare gli uomini del domani. I presidenti, come spesso si dice, passano perché è la fede ciò che resta, magari un domani deciderò di fare un passo laterale e lasciare a qualcun altro il mio posto. Eventualmente in quel caso sarebbe bello essere ricordato come il precursore della Supernova e anche dell'intera città, come chi ha portato per la prima volta la vera pallacanestro nel territorio».

