Spingere forte, ancora più forte. Del resto il conto alla rovescia prosegue inesorabilmente, ora restano quattro partite alla Supernova Fiumicino di C per chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Alle ore 18 i rossoneri faranno visita alla Virtus Basket Aprilia: «L’obiettivo deve essere quello di avere continuità nel corso della partita, contro Cassino è accaduto a tratti e non va bene. In più dovremo essere maggiormente continui nell’attenzione difensiva e nel lavoro a rimbalzo. Mi aspetto, quindi, una crescita globale, vedi ad esempio nelle collaborazioni difensive e offensive, mettendo in mostra quello che vedo negli allenamenti – ha detto alla vigilia Andrea Sardo coach della Supernova -. Domenica sarà una gara difficile, perché Aprilia è in lotta per i playout e nell’ultima giornata casalinga ha giocato alla pari per quasi tutti e 40 minuti contro Scauri. Hanno cambiato un po' il roster inserendo maggiore esperienza, per cui sarà un match da vivere con grande attenzione. Mancano solo quattro partite e non possiamo non essere concentrati».

La sfida in programma alle 18 al Pallone Tensostatico di Aprilia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova.

