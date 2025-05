La certezza è che da qualche tempo il PalaSupernova è diventato la casa del grande basket: dopo le amichevoli targate Serie A, dopo gli impegni della Nazionale, dopo le finali del panorama giovanile laziale, ora è la volta di un evento a caratura internazionale.

Domani, giovedì 29 maggio, infatti, la Supernova Fiumicino ospiterà nella sua moderna e ristrutturata casa il club colombiano Sueños International.

Domani alle ore 19, grazie alla collaborazione la Npc Rieti società di Serie B Nazionale, si sfideranno a Passoscuro le formazioni Under 17 del club rossonero e di quello sudamericano. Una sfida affascinante, una sfida di crescita per i tanti giovani che giocano con la Supernova: «Non ci fermiamo mai, siamo costantemente a lavoro per offrire ai nostri ragazzi e al nostro territorio momenti di grande sport, di grande aggregazione e anche di grande crescita - il monito del numero uno Gianpaolo Porfidia - mi preme ringraziare Rieti e il Sueños per la nascita della sinergia, ci fa piacere chiudere la stagione giovanile con un appuntamento di questa caratura».

«Il PalaSupernova - afferma l’assessore allo Sport del Comune di Fiumicino Federica Poggio - si conferma sempre più come un punto di riferimento per il grande basket, non solo a livello locale ma anche internazionale. La partita tra l’Under 17 della Supernova Fiumicino e il club colombiano Sueños International rappresenta un momento di grande valore per il nostro territorio. È bello vedere come lo sport riesca a creare ponti, a unire culture diverse e a offrire ai nostri ragazzi esperienze che arricchiscono il loro percorso umano e sportivo. Un grazie alla dirigenza della Supernova per la passione e la visione con cui portano avanti progetti sempre più ambiziosi».

