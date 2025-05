CIVITAVECCHIA – È arrivata questa mattina all’alba la nave scuola Amerigo Vespucci, in tutta la sua grandezza e maestosità, ormeggiata alle spalle del Forte Michelangelo. La banda della Marina Militare, autorità civili, militari e religiose hanno partecipato alla cerimonia di benvenuto, per la 16^ tappa del Tour Mediterraneo.

A rappresentare il Comune, il sindaco Marco Piendibene: «Ho espresso profonda gratitudine al Capitano di Vascello Giuseppe Lai, comandante della Vespucci, per aver guidato con successo il recente tour mondiale della nave, che ha rappresentato l’Italia in oltre 30 porti di cinque continenti, promuovendo le eccellenze italiane attraverso il progetto “Villaggio Italia” – ha spiegato – un sentito ringraziamento anche al Capitano di Vascello Michele Castaldo, comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Direttore Marittimo del Lazio, per il suo impegno nel garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni portuali. La presenza della Vespucci, universalmente riconosciuta come “la nave più bella del mondo”, davanti al maestoso Forte Michelangelo, ha offerto uno spettacolo unico, rafforzando l’orgoglio della città di Civitavecchia nel suo ruolo di porto storico e punto di riferimento per la tradizione navale italiana».

Allestito in banchina anche il villaggio “IN Italia” dove saranno ospitati una serie di appuntamenti.

Tante infatti le attività in programma: dall’iniziativa “Il Vespucci incontra la cultura” che mette a disposizione i biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia all’appuntamento con “Il Vespucci incontra Osho: Federico Palmaroli – giornalista e inventore della pagina satirica Le più belle frasi di Osho”. Ci sarà la conferenza organizzata dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) “La diplomazia navale e la cooperazione internazionale” alla quale parteciperanno il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza di Ambasciatori NATO. Torna l’appuntamento “Attrazione investimenti” realizzato insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Villaggio IN Italia ospiterà il consiglio di amministrazione della National Italian American Foundation (NIAF) e la tappa di Civitavecchia sarà anche l’occasione per promuovere, a cura del MASAF, la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Non mancheranno i momenti dedicati ai più piccoli con “la Favola del Vespucci” con Veronica Maya.