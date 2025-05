LADISPOLI – Scatta il piano vaccinale dell’Asl di Rm 4 dopo il caso di meningite riscontrato in una scuola della città. Si parte oggi pomeriggio nell’ambulatorio di largo del Verrocchio dalle 13.30 alle 17 mentre martedì 3 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 alla scuola di Ladispoli coinvolta per vaccinare i contatti. Sarà offerto il meningococco B, ma anche il vaccino per il meningococco Acwy mentre per chi è stato vaccinato in precedenza si valuterà l'intervallo di tempo trascorso e se necessario procederemo alla rivaccinazione. L’azienda sanitaria sarà disponibile anche per i non contatti o per i genitori dei contatti. Nel frattempo il piccolo di 9 anni è stato trasferito al Bambino Gesù di Roma nel reparto di malattie infettive. Mentre alunni delle classi coinvolte nella gita e le insegnanti e il personale scolastico, in totale una sessantina, hanno iniziato già la profilassi con antibiotico come forma cautelativa recandosi nelle farmacie dopo prescrizione dei medici.

