Un vero e proprio tour de force, che prosegue a ritmo spedito. Ma la Supernova Fiumicino, protagonista assoluta del girone C di DR1, era ben consapevole del fatto che l’inizio di anno sarebbe stato intenso e insidioso, ed allora si continua a viaggiare allo stesso ritmo del calendario. Questa volta i rossoneri sono attesi dalla delicatissima trasferta in casa del Basket Alatri, contro una squadra che avrà sì anche perso punti per strada negli ultimi tempi ma che ha all’interno del suo roster grande qualità e altrettanta esperienza: «Pronti per il quinto scontro diretto consecutivo di questo periodo contro una squadra attrezzata per i primissimi posti, per di più la affronteremo, un po' come accaduto all’andata, nel suo momento migliore e con tutti gli effettivi presenti. Ma noi siamo cresciuti e stiamo dando delle risposte interessanti - ha detto coach Roberto Pasquinelli sulla partita in programma oggi alle 18:30 - per noi il prossimo sarà un test rilevante, sappiamo che non sarà per nulla facile ma stiamo imparando a leggere sempre meglio i vari momenti di un match. Ad Altri sarà un nuovo antipasto dei prossimi play-off, per cui massima attenzione dall’inizio alla fine contro un roster che ha specie nel suo quintetto iniziale tantissima esperienza e qualità».

