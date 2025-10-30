Il presidente della Supernova Fiumicino, Andrea Laurenza, traccia un primo bilancio dell’attuale stagione di Serie C.

Dopo cinque giornate, la formazione fiumicinese si conferma tra le protagoniste del campionato, con una sola sconfitta all’attivo e tanta fiducia nel percorso intrapreso.

«Sono molto soddisfatto su com'è stata costruita la squadra, un mix di gioventù ed esperienza, guidata da un coach con la C maiuscola. Siamo partiti proprio da Di Giuliomaria e non potevamo fare scelta migliore, la sua esperienza da allenatore ma soprattutto da giocatore e il suo carisma mette tutti i ragazzi a proprio agio, sfruttando al meglio le qualità di ognuno di loro. Abbiamo giocatori che hanno solcato parquet importanti di Serie A e Serie B. Vediamo il neo capitano Staffieri, Marchetti, il rientrante Grilli e le novità Petrucci e Spizzichini, coadiuvati da giovani di livello come Simone Manzo. Quest'ultimo vero protagonista della scorsa stagione. Non tralasciando il fratello Gianluca, Zappalà, Spada, Bonarrigo e Di Cola. Siamo poi in attesa del rientro della bandiera Tebaldi, di Diedhiou, e dell'americano Frank. La squadra deve ancora trovare le giuste alchimie, com'è normale che sia dopo solamente 5 partite, ma sappiamo con certezza che il momento in cui dovremmo farci trovare tutti pronti sarà aprile quando inizieranno i playoff. Lo scorso anno è stato l'esempio. Nonostante ciò abbiamo subito soltanto una sconfitta, dopo una gara giocata non al meglio. Dunque, la speranza è di riuscire a crescere per fare sempre meglio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA