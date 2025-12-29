Sarà una giornata di sport, entusiasmo e sana competizione quella di martedì 6 gennaio 2026, quando il parquet del PalaSupernova ospiterà il 1° Torneo Todis di Passoscuro-La Befana degli Aquilotti. Quest'ultima, manifestazione dedicata al minibasket, promette spettacolo e divertimento per atleti, famiglie e appassionati. Tra le protagoniste dell’evento ci sarà la Supernova Fiumicino, pronta a scendere in campo nella prima semifinale della mattinata contro Smit Roma Centro, con palla a due fissata per le ore 10. A seguire, alle 11.10, la seconda semifinale vedrà opposte Blok Basketball e Stelle Marine, in un confronto che si preannuncia equilibrato e combattuto. Il programma non sarà solo agonismo: alle 12.15 spazio allo spettacolo e al divertimento con l’All Star Game-Caccia alla Calza, un momento pensato per coinvolgere tutti i giovani atleti nello spirito festoso dell’Epifania, tra sorrisi, gioco e condivisione. Nel pomeriggio si entrerà nella fase decisiva. Alle 15 si giocherà la finale per il terzo posto tra le perdenti delle due semifinali, mentre alle 16.15 andrà in scena la finalissima, che decreterà la prima squadra vincitrice del Torneo Todis di Passoscuro, con le vincenti delle gare mattutine pronte a contendersi il titolo. Un evento che unisce sport e tradizione, valorizzando il minibasket come strumento educativo e di crescita, e che rappresenta un’importante occasione di confronto per realtà cestistiche del territorio romano e laziale. Per la Supernova Fiumicino e per tutte le squadre partecipanti, sarà una Befana all’insegna della passione per la pallacanestro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA