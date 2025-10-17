Con lo stesso spirito e la stessa voglia di sabato scorso, da qui dovrà ripartire la Supernova Fiumicino. Senza sé, senza ma. Lo sanno molto bene i rossoneri di coach Roberto Pasquinelli, domani alle ore 18 in casa dell’ostica Libertas Roma Sud, sempre vittoriosa nelle prime due giornate, servirà infatti una prova simile a quella offerta nel weekend scorso contro Anagni.

«L’inizio di campionato ci sta mettendo di fronte alle migliori squadre del girone, ma questo deve stimolarci a dare il massimo. Affronteremo un avversario che nella scorsa stagione di DR2 ha perso solamente in finale playoff e che si affida a un gruppo che lavora insieme ormai da anni - il pensiero del tecnico della Supernova alla vigilia della palla a due - scontato quindi dire, tenendo conto anche di quello che hanno fatto nelle prime due partite, che ci attenderà una sfida insidiosa in un campo tra l’altro più piccolo rispetto al nostro, toccherà essere il più costanti possibili nel corso dei 40 minuti per fare bene e iniziare così a dare continuità a prestazioni e risultati».

©RIPRODUZIONE RISERVATA