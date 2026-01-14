Colpo esterno di grande spessore per la Supernova Fiumicino, che espugna il parquet di Cassino imponendosi per 78-75 al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo. Un successo pesante, maturato grazie a una prestazione di squadra solida e a un ultimo quarto sontuoso, nel quale i ragazzi di coach Di Giuliomaria hanno saputo cambiare marcia e indirizzare definitivamente la gara dalla propria parte. La partita si è sviluppata sui binari dell’equilibrio per lunghi tratti, con Cassino capace di rispondere colpo su colpo e di rendere la vita difficile agli ospiti su ogni possesso. Difese aggressive, ritmi elevati e grande battaglia sotto le plance hanno caratterizzato l’incontro, rendendo il punteggio sempre in bilico fino alle battute finali. Decisivi, negli ultimi dieci minuti, la lucidità e la qualità offensiva della Supernova, che ha trovato soluzioni efficaci nei momenti chiave, mostrando maturità e personalità. A trascinare Fiumicino sono stati Grilli, miglior realizzatore con 17 punti, e Spizzichini, autore di 15 punti pesantissimi. Importante anche il contributo di S. Manzo (12) e Petrucci (11), mentre Spada (8), Bonarrigo (6), Zappalà (5) e il resto del roster hanno garantito energia e presenza nei momenti cruciali. Con questa vittoria la Supernova Fiumicino sale al quarto posto in classifica, confermando il proprio ottimo momento di forma e rilanciando con forza le proprie ambizioni stagionali. Serata amara invece per Cassino, che nonostante una prova generosa resta terz’ultimo, chiamato ora a reagire nei prossimi impegni. Una vittoria che vale più dei due punti: per Fiumicino è la certificazione di una squadra in crescita, capace di soffrire, lottare e colpire quando conta davvero.

