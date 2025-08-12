Rossonero nell’anima, un rossonero pronto a lottare in ogni istante. Impossibile, quindi, per la Supernova Fiumicino non riconfermare la guardia Alessio Bargiacchi. Nel gruppo dei tanti giovani che da diversi anni fanno parte del club, 7 punti di media in DR2 nei mesi scorsi, Bargiacchi anche nella stagione sportiva 2025-2026 sarà tra i protagonisti del roster della squadra senior. Una squadra, quella che sta allestendo il presidente Porfidia, che proverà a dire la sua nel campionato di DR1.

Le sue dichiarazioni lasciano spazio ad una grande felicità: «Sono davvero entusiasta di proseguire il percorso con la Supernova, una società che ormai considero casa. All’interno della famiglia rossonera ho trovato un ambiente dove ambizione e professionalità vanno di pari passo, ma dove ogni giorno senti anche concretamente la possibilità di poter crescere. A livello personale mi aspetto di migliorare ancora, grazie non solo al supporto dello staff ma anche dei miei compagni che sono straordinari. Con loro condivido valori e obiettivi. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova stagione con determinazione e passione».

