Un percorso costruito su una visione concreta ed affidabile e su valori condivisi che non cambieranno mai nel futuro, su queste basi solide nasce la partnership tra la Supernova Fiumicino e il noto brand Boriati. La stessa passione, la stessa voglia di voler continuare a crescere e la stessa voglia nel voler ricercare sempre l’eccellenza da mettere a disposizione del prossimo, tutto questo ha fatto sì che in un attimo la collaborazione dopo le basi avesse anche delle fondamenta già solide. Tre aspetti che rappresentano, di fatto, un asset strategico cruciale per essere credibili nei confronti del territorio, perché è esattamente questo che conta per la Supernova e Boriati. Presentazione Boriati: tutto nasce nel 1976 a Isernia quando un giovane e ambizioso Giovanni Boriati decide di intraprendere un percorso imprenditoriale che nel corso degli anni regalerà enormi soddisfazioni. In poco tempo da attività artigianale si trasforma in una vera e propria azienda che con passione e impegno diventa sempre di più un punto di riferimento per il proprio territorio e non solo. Nel 1994 la crescita esponenziale prosegue, il trasferimento nella zona industriale di Carpinone (Isernia), dove ancora oggi è presente lo stabilimento produttivo, fa da apripista all’evoluzione del brand e alla conseguente nascita dell’identità di Caseificio Molise. Un’azienda, una garanzia. Organizzata, moderna e all’avanguardia nelle tecnologie utilizzate per la produzione di un prodotto che sin dall’inizio ha avuto come obiettivo quello di dare risalto al gusto e alla tradizione molisana.

«Conquistare anche la fiducia di brand autorevoli a livello nazionale - afferma il presidente della Supernova Gianpaolo Porfidia - vuol dire aver avuto, probabilmente, la capacità di far comprendere non solo la nostra ambizione ma, forse, soprattutto la reale volontà nel voler usare la tanto abusata parola “progetto” nel modo corretto. Ecco perché insieme a Boriati vogliamo unire le forze per provare a fare il più possibile la differenza, non solo dal punto di vista sportivo ma principalmente nella continua costruzione di un approccio valoriale basato sul desiderio di voler mettere a disposizione del territorio competenze ed eccellenze».

«Con entusiasmo - spiega il socio unico di Boriati Giovanni Boriati - annunciamo la nascita della partnership con la Supernova. Per noi non si tratta solo di sostenere e incoraggiare una squadra di basket e lo sport in generale, ma di condividere e promuovere i valori in cui crediamo: impegno, spirito di squadra e crescita dentro e fuori dal campo. Confidiamo nel loro progetto e siamo certi che questa stagione porterà belle soddisfazioni. Per questo facciamo i migliori auguri ai nostri ragazzi per tutte le loro sfide».

