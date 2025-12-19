Napoli chiama.... il Milan non risponde. Un ottimo Napoli piega per 2-0 il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana conquistando l’accesso alla finalissima in programma lunedì 22 dicembre. Ottima la prova dei campani, che riscattano nel migliore dei modi il doppio ko in Champions e in campionato dell’ultima settimana. Mastica amaro, invece, il Milan che pur giocando una buona gara denota grossi problemi in fase di conclusione vista l’assenza di Leao e Gimenez. Nkunku non basta, serve a tutti i costi un centravanti per poter restare in corsa per lo scudetto. Al King Saud University Stadium di Riad parte bene la squadra di Conte, ma il Milan - con Modric in panchina - tiene comunque il pallino del gioco costruendo e rendendosi pericolosa più volte dalle parti di Milinkovic-Savic. Rossoneri che sfiorano più volte il gol, ma a passare al 39’ è la squadra di Conte con uno scatenato David Neres. Il brasiliano conferma il suo ottimo stato di forma facendosi trovare pronto a spingere in rete con un tap-in vincente il passaggio di Hojlund sfuggito alla marcatura di De Winter. Nel finale della prima frazione proprio il danese sfiora il raddoppio su un contropiede fulmineo con Elmas, ma Maignan intuisce la conclusione sul primo palo salvando il Milan deviando in angolo. Nel secondo tempo ancora azzurri vicini al 2-0 con una conclusione potente di Rrahmani, con il solito Maignan che toglie la palla quasi dall’incrocio dei pali. Con orgoglio il prova ad attaccare con maggior determinazione a caccia del pareggio, gli uomini di Allegri si fanno più aggressivi e decisi nel possesso palla, cercando di scardinare l’attenta difesa dei campioni d’Italia. Proprio nel momento migliore dei rossoneri è ancora una volta il Napoli a trovare il gol, con Hojlund che al 64’ attacca bene in profondità superando De Winter per poi battere Maignan con un diagonale mancino chirurgico da posizione defilatissima. Per i rossoneri è il colpo del ko. La squadra di Allegri accenna una reazione con Fofana, appena entrato, senza però impensierire mai seriamente Milinkovic-Savic. Anzi nel finale è McTominay ad avere la palla del possibile tris, ma lo scozzese calcia in tribuna da centro area su assist di Neres. Alla fine, nonostante l’arrembaggio finale del Milan, Conte supera Allegri e lunedì affronterà in finale la vincente della sfida tra Bologna e Inter.

