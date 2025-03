Dominio assoluto. Questo è quanto andato in scena durante lo scorso turno del girone C di Serie C, con le ragazze della Pallavolo San Giorgio protagoniste di una vera e propria prova magistrale. Quest'ultime, infatti, hanno battuto per ben 3 set a 0 la Virtus Roma e attraverso i seguenti parziali: 25-23; 25-23, 25-15. Il successo, maturato davanti al rispettivo pubblico, è arrivato in seguito ad una prestazione corale più che positiva. Un gioco espresso con idee chiare sin dai primi istanti di partita, quello messo in mostra dalla compagine maccaresana, rispetto agli incontri precedenti. Nonostante comunque una buona risposta da parte delle ospiti, che hanno tenuto testa per entrambi i primi due set. Discorso diverso, invece, per il terzo parziale dove la fame agonistica ha avuto la meglio e ha visto trionfare la formazione di casa che a sua volta ha preso il largo. Nemmeno il tempo di fermarsi che si torna subito all'opera, con la San Giorgio impegnata nella giornata di domani. Alle ore 16 giocherà in trasferta contro il Volley Friends Roma per migliorare l'ottavo posto in classifica che ad oggi ricopre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA