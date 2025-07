Si chiuderà stasera l'8^ Edizione della Civitavecchia Summer Cup di Calcio a 5, il tradizionale Torneo del litorale che ha visto anche quest'anno alla partenza nelle varie categorie ben 43 squadre partecipanti, provenienti da tutto il territorio. La Finalissima Re sarà tra la Germania e l'Olanda.

Tantissime le conoscenze del panorama calcistico locale che stasera si sfideranno per l'ambito titolo che chiuderà la grandissima manifestazione che ogni anno accende la passione dei civitavecchiesi e non solo.

Per quanto riguarda invece la Categoria Under 21 venerdì sera è stato il Giappone di capitan Pasquini a trionfare, mentre nella Categoria Principe il Trofeo lo ha conquistato la Corea di capitan Azoitei.Manca dunque solo l'ultimo tassello per definire l'Albo d'Oro completo.

Fischio d'inizio alle ore 21:00, si prevede il tutto esaurito al Secondiano Cosimi.

