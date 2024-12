Si è concluso con uno spettacolo di altissimo livello l’anno accademico 2023/2024 del Nuovo Centro Danza e Fitness fondato da Caterina Di Filippo. Allo spettacolo è stato dato il titolo “Se puoi sognarlo puoi farlo” citando Walt Disney. Nella serata - a favore di Aman - si sono esibiti 160 allievi (dai 3 anni in su) di tutti i corsi e di tutte le discipline davanti al pubblico delle grandi occasioni. Oltre 1500 spettatori, hanno assistito incantati e incollati alle sedie per oltre tre ore di spettacolo elettrizzante ed emozionante. Questi i coreografi: Samantha Balletti, Stefano Cavalloro, Sharon Nasoni, Matteo Pastore, Kevin Peci, Maria Giulia Quaranta, Marta Saterno e Claudia Tassi, che - sulle musiche dei capolavori di Walt Disney - hanno creato coreografie brillanti e professionali. La gioia più grande è stata, ancora una volta, l’apprezzamento del pubblico dei genitori che, oltre a riconoscere la validità e professionalità della scuola, capace di trasmettere emozioni, passione e valori fondamentali per la crescita personale e professionale dei loro figli, come ha sempre desiderato Caterina Di Filippo, la fondatrice nel 1992 del Nuovo Centro Danza e Fitness.

©RIPRODUZIONE RISERVATA