La pesca sportiva si conferma un volano importante per il turismo durante gli eventi di carattere nazionale. Ne è la prova il bilancio finale della 14ª edizione del Campionato Italiano di pesca a con Canna da Natante Master, che ha visto la partecipazione di 40 atleti alla competizione tricolore. L'intensa ed emozionante tre giorni, organizzata con meticolosa cura a partire da aprile dalla Canna da Riva con il sostegno del Gps Buca di Nerone, si è conclusa con successo grazie all'impegno dei numerosi volontari che hanno supportato l’organizzazione e la logistica dell'evento. La scelta del Gps Buca di Nerone come location si è rivelata un vero fiore all'occhiello per la città. Le strutture, l'ospitalità e la collaborazione offerte sono state apprezzate da tutti i partecipanti. Un plauso particolare va agli skipper che con le loro imbarcazioni, hanno trasportato e ospitato gli atleti durante le due giornate di gara. Il titolo di Campione Italiano è stato conquistato da Marco Meloni (Oltrarno Colmic), seguito al secondo posto da Maurizio Novelli (Circolo Canottieri Solvay) e al terzo da Giorgio Fiorentini (Oltrarno Colmic). Una menzione speciale per l'ottimo piazzamentodi Mauro Campidonico della Canna da Riva, classificato al 13° posto nella graduatoria generale. «Un sentito ringraziamento – affermano gli organizzatori - ai sostenitori della manifestazione sportiva: Nautica Fiorò Di Fermo, Graphic Arts e Sampey. Un grazie di cuore a tutti gli skipper, al Presidente Marco Biagini e ai soci del GPS Buca di Nerone. Ringraziamo il Sindaco Marco Piendibene e l'Assessore Piero Alessi per il loro sostegno e la partecipazione alla cerimonia di premiazione, culminata in un momento particolarmente toccante con l'esecuzione dell'Inno di Mameli durante la premiazione del podio». Il prossimo appuntamento per gli appassionati è fissato per fine settembre con il Campionato Italiano Master, Under 21 e Femminile con Canna da Riva 2025.

©RIPRODUZIONE RISERVATA