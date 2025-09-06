Comincia col botto il campionato di serie C2 per le squadre locali. Questo quanto stabilito alla Festa dei Calendari che si è svolta a Roma, nel corso della quale la Lnd Lazio ha presentato i gironi della nuova stagione. Come indicavano le previsioni, tutte le squadre locali, ovvero Atletico, Evergreen, Quartiere Campo dell’Oro e Santa Severa sono state inserito nello stesso raggruppamento, ovvero quello B. A differenza di quelle che erano le previsioni, sono stati formati gruppi da 15 e non da 12, e quindi ci sarà una squadra che, volta per volta, dovrà riposare. Subito un derby alla prima giornata il 4 ottobre: al Pala De Angelis si affronteranno Santa Severa ed Evergreen.

Debutto casalingo per le altre: l’Atletico avrà subito lo scoglio Real Fiumicino, mentre il Qco riceverà il Città Eterna. Nella seconda giornata, prevista per l’11, turno di riposo per il quintetto di Consalvo. Ancora protagonista il Città Eterna, che ospiterà il Santa Severa. Esordio interno per l’Evergreen, che al Cosimi affronterà il Ronciglione, mentre il Qco viaggerà in direzione Corchiano.

Uno degli aspetti più interessanti del calendario, sono ovviamente i derby: Atletico-Qco il 25 ottobre e il 7 febbraio, Santa Severa-Atletico il primo novembre e il 14 febbraio, Santa Severa-Qco il 15 novembre e il 28 febbraio, Evergreen-Atletico il 27 dicembre (decisamente rivedibile la collocazione di un turno appena dopo Natale) e l’11 aprile, Evergreen-Santa Severa il 17 gennaio, all’ultima giornata il derby tra Evergreen e Qco, il 10 gennaio e il 9 maggio. Nel turno conclusivo della regular season, ci saranno anche Atletico-Corchiano e Santa Severa-San Giovanni Evangelista.

In totale le avversarie saranno Balduina, Canottieri Lazio, Città Eterna, Corchiano, District Seven, Grande Impero, Monterosi, Real Fiumicino, Ronciglione, San Giovanni Evangelista, Vignanello.

Annunciati anche gli abbinamenti di Coppa, dove sarà presente la neopromossa Evergreen. Il gruppo di Fabrizio Fattori comincerà il suo percorso contro i Forty Fighters.

@RIPRODUZIONE RISERVATA