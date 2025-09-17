Stella Azzurra WeCom Ortoetruria Viterbo proiettata alla prossima stagione in Serie B Interregionale e che sta “stringendo” i tempi in vista dell’esordio della prossima settimana sul campo dello Scandone Avellino. Intanto tutto il gruppo fa gli auguri di pronta guarigione al giocatore Nicola Bastone che nella mattinata di mercoledì è stato sottoposto all’intervento chirurgico per la riduzione delle fratture alla mandibola causate sabato pomeriggio dal colpo volontario sferratogli da un avversario durante l’amichevole con la Luiss. L’operazione eseguita dal professor Bernardo Bianchi, direttore del reparto maxillo facciale dell’ospedale San Martino di Genova, è perfettamente riuscita. Conoscendo il carattere, la grinta e le capacità di reazione di Nicola, siamo certi che non dovremo aspettare troppo a lungo il suo esordio in campionato con la maglia biancostellata. Per lui un grande in bocca al lupo da compagni di squadra, staff, dirigenza e tifosi che lo aspettano ancora più carico e motivato di sempre.

