Tanta voglia di riscatto per la Stella Azzurra Viterbo che oggi alle ore 18 affronta al Palamalè il Teramo a Spicchi nella seconda giornata di andata della fase play-in Silver. Il team di coach Fanciullo vuole riscattare il ko del primo turno quando ha perso per 62-58 nelle Marche contro il Pisaurum in un match in cui la fase finale ha consentito ai padroni di casa di incamerare il successo. La Stella Azzurra Viterbo salvo contrattempi e variazioni dell’ultimo minuto presenterà a referto i seguenti atleti: Price, Giannini, Cittadini, Guiducci, Comastri, Vigori, Bertini, Meroi, Taurchini, Casanova Bantsevich. Teramo da prendere con le molle e che si presenterà a Viterbo carico di brio ed entusiasmo dopo il netto successo casalingo di domenica con il 94-67 sul Ferentino. Il programma completo della seconda giornata è il seguente: Esperia Cagliari-Amatori Pescara (giocata ieri), Stella Azzurra-Teramo a Spicchi, Carver Roma-Porto Recanati e Basket Ferentino-Pisaerum. Questa la classifica aggiornata in base al regolamento con i punti che tutti i team si sono portati dietro dalla prima fase: Porto Recanati e Carver Roma 10 punti; Pallacanestro Pescara e Stella Azzurra Viterbo 8; Teramo, Pisaurum e Basket Ferentino 6; Esperia Cagliari 2.

