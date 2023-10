Dopo l’esordio positivo di sabato scorso contro i cugini della Rim Cerveteri, la Cestistica Civitavecchia si butta a capofitto nella seconda giornata del campionato di Serie C.

Alle 17.45 al Palazzetto dello Sport di Frascati i ragazzi di coach La Rosa cercheranno di confermare quanto di buono fatto vedere tra le mura amiche del PalaRiccucci.

Sul match si è espresso proprio il tecnico della Ste Mar 90 Gabriele La Rosa: «Siamo al completo e andremo a Frascati per vincere. Li ho già visti all’opera sabato scorso, posso dire che hanno un buon organico e tre giocatori che fanno la differenza; dovremo essere bravi a contenerli tecnicamente e fisicamente in difesa, per poi sfruttare le nostre migliori caratteristiche in attacco. Sarà fondamentale partire forte e dare continuità di ritmo durante tutta la gara».

