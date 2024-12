SANTA MARINELLA – C’era anche il consigliere regionale Marietta Tidei all’inaugurazione dello Stadio del Rugby. Taglio del nastro sabato scorso per il nuovo impianto comunale. Presenti: il sindaco Pietro Tidei, la delegata allo Sport Marina Ferullo, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, la presidente della Fondazione Cariciv Saracco, il tecnico federale Orsini e il presidente del Santa Marinella Rugby Germana Raponi con tutto il suo staff. Domenica invece si è tenuto il primo raggruppamento in casa Under 8 e Under 10 per il Santa Marinella Rugby, su un manto erboso appena inaugurato dalle società presenti, Union Rugby Seven Rome Asd, Unione Rugby Ladispoli Asd, Asd Civitavecchia R. Centumcellae, Union Rugby Viterbo 1952 Asd. «Abbiamo raggiunto un grande obiettivo con il manto erboso – afferma il presidente della società tirrenica Raponi - coronato dal raggruppamento tenutosi proprio oggi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA