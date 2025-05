Tra il verde del parco, fuori dai normali canoni di una presentazione, si terrà mercoledì prossimo un evento per annunciare l’uscita del nuovo libro di Maurizio Spreghini. Questa volta lo scrittore, molto conosciuto nell’ambito sportivo, essendo stato responsabile della comunicazione del Civitavecchia Calcio, della Cpc ed ora del Dlf, si presenterà con “Simone e la scatola dei giochi”, un’opera dove al centro di tutto c’è la passione per il calcio e non solo. L’evento si terrà oggi alle ore 16 al parco Spigarelli.

«Racconterò di Simone e la sua scatola dei giochi – spiega Spreghini - un viaggio con la fantasia tra le epoche, fino ad arrivare al 1982 quando 11 ragazzini, in un paesino del viterbese chiamato Nepi, sfidarono l'Italia Campione del mondo. Con me a parlarvene ci saranno Massimo Ciccognani, mio mentore per la scrittura sportiva e icona (indiscussa) del giornalismo sportivo a livello mondiale; Giovanni Pimpinelli, specialista per eccellenza dello sport locale; Ninaif, ovvero Veronica Marchese, cantautrice civitavecchiese che aprirà la presentazione.

Inoltre spero di poter annunciare a breve anche un altro scrittore molto conosciuto in città. Sarà l'occasione per raccontare dello sport (del calcio in questo caso) come veicolo sociale, uguaglianza e valori, per una scuola a cielo aperto o tra le pareti di una palestra così fondamentale per l'inserimento nella società contemporanea dei nostri ragazzi, mai così complicato come ora».

