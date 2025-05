LADISPOLI – “Quattro ristoranti” fa tappa in città. Alessandro Borghese ha raggiunto lo stabilimento balneare Mini Beach di Marina San Nicola per il classico appuntamento televisivo culinario (anche se il locale non sarebbe in gara), non prima però di aver effettuato un giro in città. Un salto in Piazza dei Caduti con la troupe, un video girato sul lungomare Regina Elena, sul ponte Bikila precisamente, quindi nella frazione di San Nicola e anche sul litorale nord in compagnia del sindaco. «Il mitico Alessandro Borghese ha fatto tappa nella nostra città per girare una nuova puntata del suo celebre programma. Una bella occasione per far conoscere ancora di più il nostro litorale, la nostra cucina e il calore dell’accoglienza ladispolana. In bocca al lupo ai ristoratori che hanno partecipato e… che vinca il migliore», è il commento di Alessandro Grando. Borghese è stato ospite anche a Fregene prima di Ladispoli.