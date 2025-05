TARQUINIA – Tutti con gli occhi al cielo. Ieri mattina alle Saline di Tarquinia ( ma il fenomeno è stato visto anche in altre città come Santa Marinella e Corchiano) intorno alle 11,45 si è verificato il raro fenomeno dell’alone solare, un “anello intorno al sole” (“22 halo around the Sun”) causato da miliardi di frammenti di ghiaccio passati davanti al sole. Un avvenimento raro e spettacolare immortalato dal molte persone che hanno riempito i social di straordinarie immagini. Un colpo d’occhio davvero molto suggestivo.

Che cosa è l’alone solare

Un alone di 22° è un tipo particolare di alone (fenomeno ottico) che forma un cerchio di 22° attorno al sole o, più raramente, attorno alla luna.

Si forma quando la luce solare è rifratta da milioni di cristalli di ghiaccio esagonali sospesi nell'atmosfera e orientati in tutte le direzioni. Il raggio corrisponde all'incirca alle dimensioni di una mano aperta alla distanza del braccio teso.

Gli aloni di 22° si formano quando il cielo contiene milioni di cristalli di ghiaccio diisposti con un orientamento casuale. Alcuni di essi risultano allineati perpendicolarmente alla luce solare vista da uno specifico osservatore e questa luce produce nel cielo il cerchio illuminato di 22°; altri cristalli producono lo stesso fenomeno visto da altri osservatori.

Quando un raggio di luce passa attraverso l'angolo di 60° di un cristallo di ghiaccio prismatico esagonale, la luce viene deflessa due volte, generando angoli di deflessione che vanno da 22° a 50°. L'angolo di deviazione minima è di quasi 22° (più precisamente 21,84° in media; con 21,54° per il rosso e 22,37° per il blu). Questa variazione nella rifrazione, che è funzione della lunghezza d'onda, provoca una colorazione rossastra nella parte interna del cerchio e bluastra in quella esterna. Poiché per angoli sotto i 22° la luce non viene rifratta, il cielo è più scuro all'interno dell'alone.

