TARQUINIA – I Ping Pong Pang hanno raggiunto un altro straordinario traguardo, vincendo in live la semifinale del Talent più importante, il padre di tutti i talent show, il Britain’s Got talent. Il gruppo degli straordinari maestri Patrizio e Rachele Ratto vola in finale grazie al televoto.

«Votati oltre manica da soli britannici», l’esclamazione e la soddisfazione di tanti cittadini di Tarquinia e di Civitavecchia.

“Un’emozione difficile da spiegare – la parole di Rachele Ratto affidate ai social - un mix di felicità, gratitudine e incredulità. Ancora non ci sembra vero, ma siamo davvero tanto felici e grati per tutto questo».

