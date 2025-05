SANTA MARINELLA – Il blog “Visit Lazio”, nel reportage che ha pubblicato in questi giorni, ha inserito Santa Marinella tra le migliori spiagge da frequentare durante le vacanze estive. «Se stai cercando una meta da sogno per la tua prossima vacanza estiva – si legge nell’articolo della rivista specializzata - potresti rimanere sorpreso dal sapere che non è necessario volare per ore verso destinazioni esotiche come le Maldive. A solo un’ora di distanza da Roma, si trova una spiaggia che è stata recentemente incoronata come la più bella del mondo, stiamo parlando della spiaggia di Santa Marinella. Questo angolo incantevole della costa laziale, si distingue, non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la sua storia, la cultura e le numerose attività che offre. Questa spiaggia è facilmente raggiungibile in auto o in treno. La sua posizione strategica la rende una meta ideale per chi desidera fuggire dalla frenesia della capitale senza dover affrontare lunghi viaggi. Il viaggio in treno dalla stazione di Roma Termini dura meno di un’ora e, una volta arrivati, ci si trova immersi in un paesaggio da cartolina, caratterizzato da acque cristalline e una sabbia finissima. Ciò che rende Santa Marinella così speciale è la sua combinazione di bellezze naturali e servizi di qualità. La spiaggia è attrezzata con stabilimenti balneari che offrono lettini, ombrelloni, ristoranti e bar, dove è possibile gustare deliziosi piatti a base di pesce fresco e specialità locali. Inoltre, non mancano locali dove poter sorseggiare un aperitivo al tramonto, godendo di una vista mozzafiato sul Mar Tirreno. La bellezza di Santa Marinella non si limita alla spiaggia. La città stessa è un gioiello da esplorare, con il suo centro storico che vanta edifici storici, viuzze acciottolate e una vivace vita locale. Non si può perdere il castello di Santa Severa, situato a pochi chilometri dalla spiaggia, un antico castello medievale che si affaccia sul mare e ospita un museo dedicato alla storia della zona. Qui, i visitatori possono scoprire reperti archeologici che raccontano la storia millenaria di questa area, risalente all’epoca etrusca. Per gli amanti delle attività all’aperto, Santa Marinella offre una vasta gamma di opportunità. Gli appassionati di ciclismo possono anche approfittare dei numerosi percorsi ciclabili che costeggiano la costa, offrendo panorami unici sul mare e sulla campagna laziale. Un altro aspetto che rende S. Marinella una meta imperdibile è la sua vivace scena culturale. Durante l’estate, la cittadina ospita vari eventi e festival, tra cui concerti all’aperto, mercatini artigianali e feste tradizionali. Queste manifestazioni non solo arricchiscono l’esperienza di chi visita, ma creano anche un’atmosfera festosa che coinvolge sia i turisti che i residenti. La spiaggia di S. Marinella è anche un luogo ideale per le famiglie. La sua sabbia fine e le acque poco profonde la rendono perfetta per i bambini, che possono giocare in sicurezza mentre i genitori si rilassano al sole. Se stai pensando di visitare questa perla della costa laziale, è consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto nei mesi estivi, quando la domanda è alta”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA