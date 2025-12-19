Domenica alle 11 il “Celso Perugini” di Soriano sarà il palcoscenico della sfida che vedrà confrontarsi la Sorianese e la Roma City. Questo incontro rappresenta l’ultimo impegno del girone di andata prima della pausa natalizia ed assume particolare rilevanza nel contesto di una classifica ancora corta nella zona medio-alta, con diverse squadre racchiuse in pochi punti. Al momento, il primato è detenuto dall’Aranova, che guida il campionato con 40 punti, seguito dal Monti Prenestini a dieci lunghezze di distanza. La Sorianese si presenta allo scontro attualmente settima in classifica, totalizzando 25 punti grazie a sette vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Il percorso della squadra è stato caratterizzato da prestazioni solide e risultati significativi, come le vittorie ottenute nell’ultimo mese contro Viterbese, Aurelia e Civitavecchia, nonostante l'ultima battuta d’arresto sul campo del Rieti. Il mister Chirieletti ha commentato l’andamento della squadra, evidenziando come la gara di Rieti, sebbene deludente nei risultati, abbia fornito importanti indicazioni: “La partita ci insegna che non è mai semplice giocare su campi così importanti. Al di là del risultato, che considero troppo pesante rispetto a quanto espresso in termini di gioco e qualità tecnica, dobbiamo analizzare la performance con attenzione. I dettagli fanno la differenza nel calcio”. Attualmente, il settimo posto rappresenta un riscontro positivo e forse oltre le aspettative iniziali, ma non modifica l’approccio del team al lavoro quotidiano. “La Sorianese sta portando avanti un campionato bello e importante – ha proseguito il tecnico – dobbiamo rimanere lucidi e avere sempre chiaro il nostro obiettivo, senza perderlo di vista. L’aspetto più solido è legato al nostro gioco: possesso palla, trame e la volontà di costruire sempre dal basso. Questa è una squadra che gioca a calcio con un’idea precisa”. Di fronte alla Sorianese si troverà una Roma City attualmente decima in classifica con 21 punti, una squadra ambiziosa e costruita per puntare ai vertici, dotata di calciatori di spessore. Chirieletti ha sottolineato: “La Roma City è una società che mira alla vittoria, con elementi che lo scorso anno militavano in Serie D. Sono una squadra molto forte, ma anche noi stiamo dimostrando il nostro valore sul campo”. L’attesa per questo confronto è alta, poiché si preannuncia una partita complessa, ricca di duelli e letture tattiche. “Sarà una sfida difficile, in cui dovremo preparare e interpretare bene diverse situazioni per cercare di indirizzarla nel modo giusto. L’esperienza vissuta a Rieti ci ha reso più forti e consapevoli, ed è questo l’aspetto più importante”. La direzione arbitrale per l’incontro Sorianese-Roma City sarà affidata ad Alessia Cento di Tivoli, assistita dagli assistenti Edoardo Salvatori e Pietro Serra, entrambi di Tivoli. La società del presidente Moreno Porta invita tutta la comunità a partecipare numerosa a questa importante sfida, supportando la propria squadra in un clima di festa e sportività.