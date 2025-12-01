La tredicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza ha ribadito la forza della regina Aranova, leader del girone A ancora imbattuta e che battendo allo scadere per 1-0 il Salaria Fc ha confermato i 4 punti di vantaggio sulla Boreale ed i 6 punti sulla coppia Pomezia e Civitavecchia. Nella corsa ai play off (ultimo posto utile è il quarto) c’è il Grifone Gialloverde con 22 punti davanti al Rieti con 21. Le provinciali sono uscite fuori con stati d’animo completamente contrapposti. A mille la Sorianese che battendo la Viterbese con la rete del suo bomber di giornata Valentini ha centrato l’obiettivo di superare i gialloblù per la terza volta di fila ed ha interrotto la serie negativa arrivata a due sconfitte rilanciandosi in classifica dove con 19 punti hanno raggiunto il settimo posto. Il derby invece ha finito per mettere ulteriormente a nudo quelli che sono i limiti evidenti della Viterbese finita nella zona dei play out e che con l’1-0 di Soriano si ritrova un bilancio decisamente magro fatto di 3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte e con soltanto otto reti segnate che ne fanno l’attacco più anemico del girone con soltanto 8 reti messe a segno. Posizione in classifica che potrebbe ulteriormente peggiorare nel caso di un risultato negativo che dovesse arrivare per la Viterbese dalla prosecuzione del match tra Boreale e Roma City che si giocherà domani nella capiale con le due squadre che partiranno dal 10’ del secondo tempo con il punteggio di 1-0 a favore della Boreale. Da oggi si lavora in vista dei prossimi impegni con la Viterbese che nella 14esima di andata ospiterà proprio la capolista Aranova mentre la Sorianese si recherà nella capitale per il confronto con la cenerentola Aurelia Antica Aurelio, ultima con soli 2 punti.