CIVITAVECCHIA – Civitavecchia ha aperto ufficialmente le porte al nuovo Terminal Donato Bramante, realizzato da Roma Cruise Terminal - la società composta da Costa Crociere, Msc e Royal Caribeean rappresentate dai vertici Roberto Ferrarini, Franco Ronzi e Leopoldo Giannini che dal 2007 operazioni crocieristiche nel porto di Civitavecchia - in meno di un anno e destinato a diventare il fulcro della crescita crocieristica nei prossimi anni.

La struttura – progettata dallo Studio Vicini e da Sisco Ingegneria – offre spazi moderni, 23 postazioni di check-in espandibili, 30 schermi informativi e ambienti ispirati ai luoghi simbolo di Roma e della città, pensati per garantire un’accoglienza più fluida e confortevole. Per il direttore generale di Rct, John Portelli, il Bramante rappresenta «un passaggio fondamentale verso un porto sempre più green». I 1.600 mq di fotovoltaico alimenteranno terminal e pensiline, che dal prossimo anno ospiteranno solo auto elettriche o ibride. «Dal 2007 abbiamo movimentato 42 milioni di passeggeri – ha ricordato – e quest’anno raggiungeremo i 3,5 milioni. Abbiamo radici profonde a Civitavecchia: metà delle imprese coinvolte nei lavori sono locali e la manutenzione futura sarà affidata solo a ditte locali». Un esempio concreto, ha detto, di partenariato pubblico-privato che «funziona davvero». Anche l’ad Franco Ronzi ha sottolineato come il porto «continui a battere primati», registrando un forte aumento del turn around e ricadute economiche significative. «Il nuovo terminal è un segnale di fiducia per il futuro».

E se il comandante del porto Cosimo Nicastro ha si è focalizzato sull’aspetto della sicurezza, il presidente dell’Adsp Raffaele Latrofa ha posto l’accento sulle persone: «Chi arriva deve trovare un biglietto da visita degno della nostra storia. Il nostro impegno è avere sempre più giovani del territorio impiegati in questo settore», con il sindaco Marco Piendibene che ha parlato della necessità che la città «sappia valorizzare questa ricchezza». Per il vicecomandante generale della Capitaneria Vincenzo Leone, il Bramante è «la prova che il mare unisce e che, quando grandi realtà collaborano, i risultati si vedono».

L’inaugurazione della targa e la benedizione da parte di monsignor Cono Firringa hanno chiuso la parte istituzionale, lasciando spazio alla serata spettacolo.

CARATTERISTICHE DLE TERMINAL

•Sala check-in con 23 postazioni, espandibili fino a 46.

•30 schermi informativi per aggiornamenti in tempo reale su itinerari e servizi.

•Cruise Bar dedicato all’accoglienza dei passeggeri.

•Ambienti arricchiti da riproduzioni dei luoghi più iconici di Roma e Civitavecchia.

Come parte del progetto, sono stati completati interventi sulla banchina: installazione di colonne LAN, nuove bitte da 300 tonnellate e ampliamento della banchina da 9 a 22 metri, per migliorare le operazioni di manovra. Il progetto ha coinvolto 20 aziende, di cui 10 locali, generando un impatto significativo sull’economia di Civitavecchia e del Lazio. L’industria crocieristica nel porto produce ogni anno circa 200 milioni di euro di ricadute economiche e impiega oltre 2.300 persone. Nel 2024, il settore ha favorito la crescita di strutture ricettive e servizi, con oltre 270.000 presenze registrate nei B&B e lo sviluppo di parcheggi “Park and Cruise”.

