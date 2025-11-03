Sconfitta pesante per il Fiumicino nella settima giornata del girone A di Promozione. Allo stadio “Scoponi” il Tolfa si impone con un netto 3-0 grazie alla tripletta del bomber Bernardini, chiudendo di fatto i giochi già nel primo tempo. L’avvio di gara è equilibrato, ma al 17' i padroni di casa cambiano marcia: sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il gol del vantaggio, seguito dopo due minuti da un rigore trasformato dallo stesso Bernardini. Il centravanti ex Borgo Palidoro, protagonista assoluto del match, cala il tris al 27', archiviando una prestazione da incorniciare. Per i rossoblu, invece, una domenica da dimenticare: la squadra di mister Albano fatica a rendersi pericolosa e non riesce mai davvero a impensierire la difesa tolfetana. Il tecnico, nonostante il successo dello scorso weekend contro il Fonte Meravigliosa, dovrà ripartire dal lavoro e dalla concentrazione in vista del prossimo impegno con l'Academy Ladispoli.

IL TABELLINO. Tolfa-Fiumicino: 3-0. Marcatori: 17’, 19’ (rig.), 27’ Bernardini.

Tolfa: De Clementi; Selvaggio (80' Benedetti), Ficorella (86' Mancini), Bevilacqua (78' Vittorini), Colace, Salvato, Pasquini (67' Chiappini), Nuti, Bernardini (88' Ianari), Gaudenzi, Converso. A disposizione: Paniccia, Di Cicco, Malservigi, Monteneri. Allenatore: Michele Micheli.

Fiumicino: Gentile; Lombardi, Di Loreto (80' Albisi), Trinchi, Giacinti, Mangione (73' Di Marco), Munaretto, Frasca, Maduca (46' Alesi), Pensabene (73' Trimeliti), Ferretino. A disposizione: Cerquetti, Bizzocchi, De Nicola, Marvulli, Perocchi. Allenatore: Paolo Albano.

Arbitro: Isabella Mastrippolito di Roma 2. Assistenti: Floriano Bracci di Viterbo e Gioele Cascone di Roma 2.

