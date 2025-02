Una vittoria ed una sconfitta dalla doppia trasferta di campionato per gli Snipers VR3, seconda squadra senior della Cv Skating. I ragazzi di capitan D'Angelo hanno subito una sonora sconfitta a Velletri contro i Castelli Romani (9-0) per poi riscattarsi alla sera in quel di Roma, dove hanno espugnato il campo dei Mammuth per 5-2.

«È stato un doppio confronto sicuramente costruttivo - afferma Riccardo Valentini, presidente e allenatore di giornata - perchè specie per i nostri ragazzi più giovani confrontarsi con squadre senior dà notevoli spunti di riflessione. In quel di Velletri, nonostante la brutta sconfitta sia sul piano del gioco che del risultato abbiamo auvto modo di analizzare delle situazioni di gioco che in giovanile in genere non si presentano. Già alla sera, nella gara contro i Mammuth, i ragazzi sono stati molto più lucidi e hanno affrontato la partita con ben altra maturità andando a vincere su un campo difficile con merito. L'ho sempre detto e lo ripeto: i risultati per la seconda squadra contano poco, quello che conta è la crescita dei giovani».

I presenti: Francesca Borgi, Marco Cuculo, Alessandro De Fazi, Mattia Padovan, Samuele D'Angelo, Davide Trotta, Leandro Galioto, Manuel Carannante, Leonardo Pistola, Luis Tuduran, Ailen Acevedo, Marco Garbetta, Giampiero Lucantoni. Allenatore: Riccardo Valentini.

