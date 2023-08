Si apre un possibile spiraglio per un ripescaggio degli Snipers TecnoAlt in serie A. Nei giorni scorsi la Fisr ha diramato il planning per la prossima stagione e non sono arrivate notizie confortanti per il movimento. Solo sette società hanno presentato l’iscrizione per la serie A, mentre il format vede la presenza di 10 squadre. Ancora peggio in serie B, dove ce ne sono solo quattro. Tra questi ci sono, e non ci sono sorprese, gli Snipers TecnoAlt, in lista così come Viareggio, Mammuth Roma e Tergeste. Visti i problemi la Fisr ha deciso di prolungare la deadline per le iscrizioni al 31 agosto per la serie A e all’11 settembre per la B. Ad onor del vero, bisogna dire che non è il primo anno che si verificano situazioni del genere e che si sono club che hanno bisogno di più tempo per poter dare il nullaosta per la propria partecipazione ai campionati. Quindi potrebbe accadere ciò anche quest’anno. Ma, nel documento, la Fisr invita espressamente la Cv Skating a presentare, ovviamente qualora lo voglia, domanda di ripescaggio per la serie A. Stessa cosa viene chiesta anche al Tergeste. Intanto i nerazzurri hanno confermato la partecipazione anche della cadetta maschile alla serie C e delle Sniperine Crt al campionato femminile, ma, a questo punto, gli Snipers TecnoAlt hanno possibilità di entrare nuovamente a far parte della serie A?

«Ne parleremo con i soci dirigenti - spiega il presidente della Cv Skating, Riccardo Valentini - poi valuteremo. La Fisr ci ha chiesto ufficialmente se siamo interessati al ripescaggio, il che non vuol dire che saremo ripescati, anche se, ovviamente, ci sono forti possibilità. La serie A costa molto molto di più rispetto alla serie B. Noi, così come tutto lo sport italiano, non siamo certamente in condizioni economiche rosee. Faremo anche un giro di consultazioni con gli sponsor, per poi prendere una decisione entro fine mese. È una cosa molto difficile, ma non è da escludere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA